LIVE. Noa Lang scoort met afgeweken schot, OHL-doelman Runarsson moet na botsing naar de kant

HLN Sportcast Marc Degryse in HLN Sportcast over de wankele Club-defensie: “Telkens drie goals moeten maken om te winnen, houd je niet vol”

Club Brugge beleeft geen makkelijke periode. Het vormpeil is nog steeds erg wisselvallig, al rechtte blauw-zwart wel de rug met 6 op 6 in de competitie en de winst in de beker tegen Genk. Toch blijft zeker één aspect zorgen baren: de defensie. “Dat is hét werkpunt”, vindt Marc Degryse in HLN Sportcast.

11 december