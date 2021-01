LIVE. Nieuwkomer Pavlovic verdubbelt de voorsprong, Cercle nog eens op weg naar drie punten?

Anderlecht Vlap over Nmecha die hem penalty gunt: “Heel mooi, het zegt ook veel over hem”

19 januari Michel Vlap opende zijn rekening voor Anderlecht dit seizoen en de Nederlander was daar maar wat blij mee. “Dit was een lekkere avond, ik denk dat we doorgegaan zijn waar we vorige week in het eerste half uur aan begonnen waren. Heel lekker als je overtuigend kan winnen dan. Die kans in het begin van de match? Ik kreeg de bal uit de draai en wilde ‘m weer in die hoek plaatsen, maar hij ging er net naast. Jammer, een beetje meer naar links en het was goal geweest. Maar da’s voetbal.”