LIVE. Morioka en Bessilé scoren meteen voor Charleroi op Cercle Brugge: 0-2 na 8 minuten

Cercle Brugge Yves Vanderhaeg­he emotioneel over heengaan van zijn vader Yvan: “Zwaarste dagen uit mijn leven”

Yves Vanderhaeghe, T1 van Cercle Brugge, is vandaag voor het eerst weer op zijn kantoor in het Jan Breydelstadion geweest sinds zijn quarantaine voor een Covid-besmetting. Vorige zaterdag nam de ex-Rode Duivel ook afscheid van zijn vader Ivan, die op 76-jarige leeftijd overleed. “Het laatste jaar was zijn levenskwaliteit fel verminderd, maar toch waren de dagen na zijn heengaan voor mij de zwaarste uit mijn leven. Ik weet absoluut nog niet hoe ik dit een plaats ga kunnen geven”, zegt Yves Vanderhaeghe (51) geëmotioneerd.

18 november