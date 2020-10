LIVE. Mignolet geeft de bal twee keer zomaar weg, Standard kan twee keer niet profiteren

Belgisch voetbal Miguel-shirts van Anderlecht brengen 6.381 euro op voor strijd tegen leukemie

15 oktober De truitjes die de spelers van RSC Anderlecht droegen tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge op zondag 4 oktober hebben in totaal 6.381 euro opgebracht. Dat bedrag gaat naar de Stichting Me To You, die leukemiepatiënten helpt en onderzoek naar de ziekte steunt. Miguel Van Damme, de Cercle Brugge-doelman die enkele weken geleden opnieuw meldde dat hij door de ziekte getroffen was, koos het goede doel uit.