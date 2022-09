LIVE. Meteen 0-2: Schoofs verdubbelt Mechelse voorsprong

Club Brugge Abakar Sylla bezorgt Club Brugge droomstart nadat goal Leverkusen na nipt buitenspel afgekeurd werd

Oef. En hoera! De eerste Brugse zege is meteen binnen in de Champions League. Met wat dank aan Dame Fortuna, met veel dank aan de buitenspellijntechnologie, met nog meer dank aan Abakar Sylla (19). Uitblinker tegen Bayer Leverkusen. Maker van de enige goal van de avond. Club mee op kop in de poule na 2-1 in Atlético - Porto. Feest op Jan Breydel.

