LIVE. Mechelen komt opzetten in de mist: Druijf trapt tegen de paal

Jupiler pro league KAA Gent - Club Brugge niet eerste wedstrijd waar corona roet in het eten gooit

26 februari De confrontatie tussen KAA Gent en Club Brugge is al de twaalfde match in 1A die uitgesteld wordt wegens het coronavirus. Wanneer er meer dan zeven kernspelers positief testen, kan de ploeg in kwestie om uitstel vragen. Een overzicht.