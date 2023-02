LIVE MECHELEN-GENK. Opnieuw in evenwicht: Trésor mikt gelijkmaker voorbij Coucke

Kunnen De Witte en Louwagie zelf verdienen aan een overname? En op welke partij mikken ze? Uw vragen over de Gentse investe­rings­zoek­tocht beantwoord

AA Gent staat meer dan ooit in de etalage. In zijn zoektocht naar nieuwe investeerders werken de Buffalo’s samen met een Britse investeringsmaatschappij. Voorzitter Ivan De Witte (76) en CEO Michel Louwagie (67) hopen de club zo in de best mogelijke handen achter te laten. Maar kunnen zij zelf ook verdienen aan een verkoop? Al uw vragen over de potentiële overname beantwoord.