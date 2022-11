LIVE. Mechele is aan zijn 350ste match toe voor Club, geblesseerde Yaremchuk ontbreekt ook tegen Antwerp

Jupiler Pro League Veldman over afhakende Vertonghen: “Zullen morgen weten hoe ernstig het is”

Géén duel tussen Jan en Toby op de Bosuil. Vertonghen ondervond last aan de kuit in de opwarming en speelde niet. Hoe ernstig die kuitproblemen zijn zal morgen moeten blijken. “We wachten de onderzoeken af”, zei Veldman. “Jan is natuurlijk niet meer van de jongsten, die weet heel goed wanneer hij naar zijn lichaam moet luisteren. Daarom heeft hij vooral uit voorzorg niet gespeeld.”

7 november