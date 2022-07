LIVE. “Maak een buiging, Rode Duivels”: Wullaert wil dat Belgische sterren voorbeeld nemen aan Cancelo, Dias en Bernardo en Red Flames aanmoedigen

Antwerp Toby Alderwei­reld hint in cryptische tweet op transfer naar Antwerp, maar voorlopig is er geen doorbraak

De saga houdt aan. Trekt Toby Alderweireld (33) naar Antwerp? De Rode Duivel voedt vanop zijn vakantiebestemming zelf de geruchten. Op zijn sociale media laat het bijschrift bij de foto weinig aan de verbeelding over. ‘Relaxing and Feeling Content’. Alleen de slechte verstaander leest daar niet de verkorte clubnaam RAFC (Royal Antwerp FC) in. Of neemt de Rode Duivel iedereen in de maling? Volgens onze info blijft het wachten op een doorbraak in het dossier.

4 juli