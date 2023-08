LIVE LUGANO-UNION. Goal Eckert geeft Brusselaars gemoedsrust, Lugano moet na pauze minstens drie keer scoren voor verlengingen

Union met comfortabele voorsprong rust in

Net voor de pauze ging een zoevend schot van Lugano nipt naast. Maar Union had in de eerste helft de teugels stevig in handen in Zwitserland en mag met een 0-1-voorsprong gaan rusten. De Duitser Eckert Ayensa was opnieuw de sluipschutter van dienst. Lugano moet in de tweede helft minstens drie keer scoren om verlengingen af te dwingen, maar dat mirakel hangt geenszins in de lucht.