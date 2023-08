LIVE LUGANO-UNION. Eckert zet Brusselaars in desolaat stadion al vroeg op voorsprong

FC Lugano lijdt momenteel onder personeelstekort in het doel. Zowel de vaste eerste doelman Amir Saipi als reservedoelman Sebastian Osigwe zijn geblesseerd. Derde doelman Serif Berbic is Europees niet ingeschreven, zodat vierde keus Steven Deana (33) onverhoopt aan de aftrap komt. Veel ervaring op het hoogste niveau telt hij niet. Hij kwam slechts twaalf keer in actie in de hoogste Zwitserse klasse, en die optredens dateren al van negen seizoenen geleden.

Mijat Maric, ex-Lokeren en nu Talent Manager bij FC Lugano: “Onze jonge ploeg kan de return tegen Union vrijuit spelen”

Als huidig Talent Manager bij FC Lugano doet Mijat Maric ook in België nog een belletje rinkelen: hij verdedigde acht jaar de kleuren van Lokeren: “Union heeft meer ervaring, maar we kunnen vrijuit spelen”, zo blikt hij vooruit op de return in de play-offs van de Europa League.

FC Lugano staat voor een moeilijke opdracht om de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd recht te trekken. “Maar toen in Brussel kregen we ook kansen”, zegt Maric. “We geloven er nog in en zullen alles proberen te doen. Ik verwacht een mooie wedstrijd. We kunnen vrijuit spelen omdat we toch zeker zijn van de Conference League-groepsfase. Union heeft wel meer ervaring, maar dat is goed voor onze jonge ploeg om zich te meten.”

Union ook naam gemaakt in Zwitserland

Union heeft ook in Zwitserland een renommee. Volgens Maric heeft het opvallende promotieseizoen van Union en de daaropvolgende straffe Europese campagne en hyperspannende titelstijd vorig seizoen tot over de Alpen geresoneerd. “Eerlijk, we waren niet blij toen we tegen Union moesten uitkomen, want we weten hoe sterk ze zijn. Dat team heeft iets belangrijks in België en internationaal neergezet. Ik denk dat eind vorig seizoen iedereen in Europa bezig was met hoe de titel in de Belgische competitie op een paar minuten een paar keer van club gewisseld was.”

Union zocht deze zomer bij FC Lugano versterking met de aanvallende vleugelspeler Mohamed Amoura. Omdat zijn werkvergunning nog niet in orde was, reisde hij niet meer naar Zwitserland. Komend weekend raakt hij wellicht speelgerechtigd tegen Antwerp. “Zoals Union speelt, zal Amoura daar heel goed passen”, denkt Maric. “Hij is snel en explosief.” Met Cameron Puertas loopt nog een andere oude bekende van Maric bij Union rond: “Ik heb met FC Lugano tegen hem gespeeld als hij bij Lausanne voetbalde. Ik had hem toen tijdens de wedstrijd gezegd: ‘Ik heb vrienden in België.Er zijn clubs die je in de gaten houden'. Eind dat seizoen tekende hij voor Union. Deze maand zag ik Puertas in Brussel en hij zei me: ‘Je had gelijk'." Ik ben blij voor hem hoe hij zich dit seizoen manifesteert. Hij is een heel belangrijke speler.” (BF/NVE)