LIVE LUGANO-UNION (20u30). Een heksenketel moeten de Brusselaars niet vrezen: bijna evenveel fans van Union verwacht als van Lugano

Wie straks van Club of AA Gent naar Union zapt, of gisteren naar Antwerp in die Griekse voetbaltempel keek, zal toch even opkijken bij het beeld van het Stade de Genève in Zwitserland. Plaats voor 30.000 toeschouwers in het stadion van Servette FC, maar geen 1.000 fans aanwezig. 375 van Union, en voorlopig een 500-tal van Lugano. Het is haast neutraal terrein. Lugano ligt op 375 kilometer van Genève, maar ze moeten er spelen omdat hun stadion niet voldoet aan de vereisten van de UEFA. Weinig supporters die op een donderdag die oversteek maken voor een 'thuismatch'. Union verdedigt een 2-0-voorsprong uit de heenmatch.

Dit zou toch niet meer verkeerd mogen lopen voor Union. De Brusselaars wonnen vorige week in eigen huis met 2-0 van Lugano. De vorige keer dat Union met een 2-0-voorsprong naar de terugwedstrijd trok, liep het wel fout. Vorig jaar won het Union van toen nog Karel Geraerts van Rangers met 2-0, om vervolgens een week later met 3-0 te verliezen in Schotland.

Blessin: "Mogen niet in hun mes lopen"

"50-50, 55-45 of 60-40... Kies het zelf maar, ik praat niet in percentages. Het wordt gewoon een lastige wedstrijd." Alexander Blessin blikt vooruit naar de wedstrijd tegen Lugano. Europa League of Conference League, dat is de inzet voor Union.

2-0. Daarmee durf je al wel eens naar Zwitserland trekken. In het Stade de Genève moet Union nog eens overdoen wat het vorige week thuis al lukte tegen Lugano. Of toch liefst beginnen met de nul te houden. "Het wordt niet makkelijk om ze weg te houden van ons doel", beseft coach Alexander Blessin. "Lugano legt een hoog tempo in de match en zet hoog druk. Ze hebben kansen gekregen, maar toch lukten we een clean sheet. En we scoorden er twee, er zat misschien zelfs nog een goaltje in. We willen naar die groepsfase, maar mogen niet in hun mes lopen."