LIVE. KVO begint fel aan de tweede helft en duwt Zulte Waregem achteruit, maar laat kansen op de gelijkmaker liggen

Belgisch voetbal Stevige domper voor Anderlecht: operatie dreigt voor Hannes Delcroix, die moet passen voor de Rode Duivels

27 augustus Een serieuze tegenvaller. Meer dan waarschijnlijk moet Hannes Delcroix onder het mes. De sterkhouder van Anderlecht bezeerde zich woensdag aan de linkerknie. Om de precieze ernst van het letsel te bepalen, is wellicht een operatie nodig, wat doet vrezen dat hij lange tijd out zal zijn. Delcroix is zondag sowieso niet beschikbaar voor de topper tegen Racing Genk. Ook voor de Rode Duivels zal hij moeten passen. Vorige seizoen kende Delcroix al brute pech, toen hij een blessure opliep aan de rechterknie en zo het EK miste. Mocht de speler maanden moeten revalideren, is het maar de vraag of Anderlecht zich in het hart van de defensie nog zal versterken.