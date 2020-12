LIVE. KV Oostende gaat op en over OHL!

Club Brugge Een domper(tje), maar Clement kan nederlaag tegen Gent plaatsen: “Als dit volleybal was, hadden we gewonnen”

21 december Hmmm, dat stond niet in het blauw-zwarte script. “Het was zo’n dag”, zuchtte Philippe Clement. Hij kon de vierde nederlaag van het seizoen “een plaats geven”. Meer dan een domper(tje) is het niet. Op voorwaarde dat er straks wél gewonnen wordt van Eupen.