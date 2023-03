LIVE KV OOSTENDE-CLUB BRUGGE (21u). Parker sprak Buchanan aan op elleboogstoot: “Het zou jammer zijn voor hem om een reputatie te krijgen”

Scott Parker, ontspannen, weet dat Club Brugge vanavond in de Diaz Arena weer een goede zaak kan doen. “We moeten dit momentum grijpen”, zegt de Engelse Club-coach. “Er staat nog veel op het spel voor ons, maar aan de terugmatch op Benfica van komende week denk ik nu nog niet. De drie punten pakken in Oostende, daar ligt de focus op.”

De elleboogstoot van Tajon Buchanan op de kin van Orban Gift was ook in Westkapelle nog een gespreksonderwerp de voorbije week. De Canadees ontsnapte aan rood, ref en VAR bleven in gebreke. Maar intern werd Buchanan toch op zijn plichten gewezen.

“We hebben met Tajon gesproken over dat incident”, meldde Scott Parker op de wekelijkse persbabbel. “Onze Canadees durft wel eens de grens opzoeken in zijn spel, maar we hebben hem duidelijk gemaakt dat hij daar niet over mag gaan. Ach, weet je, Tajon is van inborst echt een goeie jongen, het zou heel jammer zijn voor hem om een reputatie te krijgen. Daar is niemand bij gebaat.”

Buchanan mag vanavond gewoon in de basis verwacht worden op KV Oostende. Parker moet wel de geblesseerde Hendry vervangen. De kans dat de herstelde Onyedika zijn plaats terug zal innemen, lijkt klein. “Rapha is genezen en selecteerbaar, maar Nielsen heeft het uitstekend gedaan op de zes tegen Gent”, geeft Parker aan. “Ook van de invalbeurt van Roman Yaremchuk was ik best tevreden. Met Hendry kunnen we geen risico nemen. Diens quadricepsblessure bezorgt hem nog te veel last.” (LUVM)

