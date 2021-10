LIVE. KV Mechelen rust met kleine bonus na doelpunt Mrabti, Coucke hield Holzhauser van gelijkmaker

Belgisch voetbal Romo ondervindt nog steeds hinder aan oor nadat voetzoeker naast hem ontploft op Sclessin, houdt OHL-kee­per er blijvende schade aan over?

11:20 In het slot van de wedstrijd tegen Standard ontplofte een voetzoeker naast OHL-keeper Rafael Romo hem. De Venezolaan ondervindt ook vandaag nog last aan zijn rechteroor en trekt morgen naar een keel-neus-oorarts in de hoop om blijvende gehoorschade te vermijden.