LIVE. KV Mechelen en KV Oostende zijn er weer aan begonnen. Krijgen we ook spektakel na rust?

Jupiler Pro League Serieus oplawaai voor de leider: Club Brugge kansloos onderuit op het veld van Genk

7 mei Kunnen we bijna spreken van een crisis? Club Brugge is met zware cijfers verloren op het veld van eerste achtervolger Genk. Het werd 3-0, Genk nadert zo tot op vijf punten van de leidersplaats. De teleurstelling bij Clement en heel Club Brugge was achteraf groot.