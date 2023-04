LIVE KV MECHELEN-AA GENT. Meteen 1-1: Wouters wist openingsgoal Samoise op fraaie manier uit

5-2! Leider Genk herademt na klinkende zege tegen Anderlecht, dat slechte zaak doet in strijd om Europe play-offs

Genk heeft in een heus doelpuntenfestival tegen Anderlecht aan het langste eind getrokken. Na een povere 4 op 12 was de driepunter meer dan welkom voor de leider. Anderlecht kon dan weer niet profiteren van het verlies van Charleroi en doet een slechte zaak in de strijd om de Europe play-offs.