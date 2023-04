LIVE KORTRIJK-UNION. De Brusselaars op voorsprong: basisdebutant Terho treft raak

CEO Vincent Mannaert in openhartig interview met HUMO: “Ik zal moeten stoppen met drinken. Of de samenwer­king met Club Brugge stopt, neem ik aan”

In een openhartig interview met HUMO spreekt Club Brugge-CEO Vincent Mannaert over zijn alcoholverslaving. En dat hij via therapie hoopt het gevecht met de fles te winnen. Anders is het einde verhaal bij blauw-zwart. “Hopelijk hoeft het zover niet te komen.”