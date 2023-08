LIVE KORTRIJK-STANDARD. Kunnen Hoefkens en co voor het eerst winnen bij puntenloos KVK?

KIJK. Mulder vindt uitspraak van Overmars over Champions League “niet zo handig”: “Ik zou dit niet tegen mijn groep zeggen”

Vlak voor de aftrap van Antwerp-AEK Athene gaf Marc Overmars, Directeur Voetbalzaken van de ‘Great Old’, een zeldzaam interview aan VTM. De Nederlander besprak wat een eventuele kwalificatie voor de Champions League-groepsfase zou betekenen voor zijn transferplannen en was ook eerlijk. “Volgens mij zijn we nog niet klaar om een rol van betekenis te spelen in de Champions League.”