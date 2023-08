LIVE KORTRIJK-STANDARD. Beide ploegen waren al eens gevaarlijk, maar voorlopig staat het nog steeds 0-0

Carl Hoefkens is moeizaam aan zijn avontuur bij Standard begonnen, maar met het puntenloze KV Kortrijk krijgen de Rouches een op papier haalbare tegenstander voorgeschoteld. Pakken Hoefkens en co hun eerste driepunter? Mis niets van het duel in onze liveblog.