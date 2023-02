LIVE KORTRIJK-ANDERLECHT. 0-1! Op slag van rust krult Dreyer de openingsgoal tegen de touwen

INTERVIEW. Bart Verbruggen, nummer één van Anderlecht met overleden vader als motivatie: “Hij is altijd bij me als ik speel”

“Ik heb één kernkwaliteit en dat zijn mijn voeten. Ik voel me heel comfortabel aan de bal, daarin blink ik uit.” Hij is de enige overgebleven Nederlander in de selectie van Anderlecht. Maar Bart Verbruggen (20), sinds Riemer overnam de nieuwe nummer één in doel bij paars-wit, laat zich wel gelden. Met zijn overleden vader als motivatie in de vorm van een ‘C’ op zijn handschoenen. “Het is een lastige periode geweest, maar als familie zijn we er sterker en hechter van geworden.”