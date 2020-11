LIVE. Houdt OHL de drie punten thuis tegen STVV?

RC Genk Speelde Genk na rust mooiste voetbal op Belgische velden? Van den Brom: “20 minuten niet genoeg” - Bongonda: “PO1 is minimum”

1:02 De kop is eraf voor John van den Brom. Na even schrikken tegen Moeskroen (0-1) toch nog een comfortabele 4-1. Opvallend was het mooie voetbal dat RC Genk na de pauze een tijdlang bracht. Van het mooiste wat er dit seizoen al te zien was op de Belgische velden, luidde het al hier en daar. JVDB laat zich het hoofd niet gek maken.