LIVE. Holzhauser knalt Beerschot vanop de stip op voorsprong na lichte overtreding Schoofs op Brogno!

KV Kortrijk Luka Elsner moet KV Kortrijk nieuw elan bezorgen: “Hoe de kleedkamer eruitziet is niet belangrijk, wie erin zit wel”

11 februari Hij maakte een moderne accommodatie mee bij de toenmalige Franse eersteklasser Amiens en nu valt hij terug in een van de meest bescheiden behuizingen van de Pro League: Luka Elsner (38) bij KV Kortrijk. Maar het stoort hem niet, zegt de Sloveense coach. “Wie in de kleedkamer zit, dát telt.” Wie is hij en voor wat soort voetbal staat hij?