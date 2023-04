LIVE Het wil niet lukken voor Club: 0-1 Jutgla gaat niet door!

DE LAATSTE RECHTE LIJN. Spurtje tussen AA Gent en Club voor de Champions’ play-offs? Of worden Standard of Westerlo de lachende derde hond?

Onze achttien eersteklassers zijn de rode vod gepasseerd. Met een rotvaart duiken ze de laatste rechte lijn in richting het einde van het reguliere seizoen. Op verschillende fronten wordt nog hevig gestreden. Wie pakt het laatste ticket voor de Champions’ play-offs? Wie moet zich tevreden stellen met een plek in de Europe play-offs en wie ontloopt op het nippertje de degradatie? Vandaag de clash om het laatste plekje in de Champions play-offs. Het wordt een strijd tussen vier ploegen.