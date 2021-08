LIVE. GOAL! Vossen schiet Zulte Waregem al erg vroeg op voorsprong in Oostende

Rode Duivels Football Talk. Doku mist al zeker twee volgende matchen met Rennes door spierbles­su­re, wat met Duivels?

25 augustus Stade Rennais zal Jérémy Doku een tijdje moeten missen. Dat bevestigde trainer Bruno Genesio op zijn persconferentie in aanloop naar het Conference League-voorrondeduel tegen Rosenborg. Doku liep afgelopen weekend in de match tegen Nantes een hamstringblessure op en zal morgenavond zeker niet spelen. Ook het duel van komende zondag in de Ligue 1 tegen Angers komt te vroeg voor de jonge winger.