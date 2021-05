LIVE. GOAL! Shved trapt KV Mechelen op dubbele voorsprong

Belgisch voetbal Ontgooche­ling groot bij Nmecha: “In laatste derde van het veld lukte het gewoon niet” - Dessers: “Ik word eindelijk beloond”

15 mei Te weinig kwaliteit in de zone van de waarheid. Dat was de conclusie van Nmecha en Cullen na de 1-2-nederlaag van Anderlecht tegen Racing Genk. Matchwinnaar Dessers was dan weer dolgelukkig. “Hier heb ik heel lang op moeten wachten.”