LIVE. GOAL! Seraing is de betere ploeg, maar Charleroi scoort uit eerste kans

Belgisch voetbal AA Gent laat doelman Sinan Bolat niet gaan

De voorbije dagen werd er vanuit Turkse hoek flink getrokken aan Sinan Bolat (33), die deze zomer einde contract is bij AA Gent. Galatasaray en Fenerbahçe hadden zich bij AA Gent gemeld, Bolat liet zondag na de match tegen Antwerp nog optekenen dat hij “duidelijkheid” wou. Turkse media meldden in de loop van maandagnamiddag dat er een akkoord was tussen Gent en Fenerbahçe, voor een transfersom van 600.000 euro. Dat bleek evenwel niet te kloppen. Integendeel, AA Gent wil Bolat niet laten gaan. Eerstdaags krijgt hij de duidelijkheid waarom hij vraagt, want het Gentse bestuur gaat met hem aan tafel zitten om tot een contractverlenging te komen.

31 januari