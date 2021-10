LIVE. GOAL! Gano zet Zulte Waregem op gelijke hoogte tegen Antwerp, Vossen treft de lat

John van den Brom: “Misschien kies ik voor iets meer zekerheid”

15 oktober Twee weken heeft Genk moeten wachten om zich te herstellen van de dreun in Eupen. Zondag krijgt het die kans op Charleroi. Van den Brom kiest na drie nederlagen in vier wedstrijden mogelijk voor iets meer zekerheid. “Misschien is dat beter dan altijd maar mooi voetbal te willen brengen.”