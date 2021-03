LIVE. GOAL! En daar is de 0-4, de ingevallen Perez knikt de bal knap voorbij Bolat

Belgisch voetbal 1B. Lierse Kempenzo­nen zo goed als zeker van sportieve degradatie

12 maart SK Deinze nam in de openingsmatch van speeldag 23 in 1B vlot de maat van Lierse Kempenzonen. Door dit verlies ziet het er naar uit dat de Pallieters de competitie als zevende, de enige degradatieplaats omdat rode lantaarn Club NXT niet kan zakken, zal afsluiten. Of de fusieploeg effectief uit het betaalde voetbal wordt gezet is onderwerp van discussie binnen de Pro League.