LIVE. GOAL! Anderlecht met een gelukje op weg naar de zege: Amuzu trapt op Koffi, maar Zorgane verlengt rebound in eigen doel

Voetbal Jupiler Pro League Tom Vandenberg­he (KV Kortrijk) debuteert in de Jupiler Pro League met stuntzege tegen Racing Genk: “Het is een droom die uitkomt”

Van een fantastisch debuut gesproken. Tom Vandenberghe (30) speelde vandaag zijn eerste match in de Jupiler Pro League en was meteen de held van de avond. De goalie van KVK voorkwam met een wereldredding in de slotminuut de gelijkmaker van Bryan Heynen.

22:28