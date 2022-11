LIVE GENT-CLUB. Zorgen voor pover Club! Ngadeu kopt uitstekende aangesneden vrije trap voorbij Mignolet

Anderlecht Lior Refaelov wil snel duidelijk­heid over nieuw contract, andere Belgische topclub meldde zich al

Lior Refaelov is einde contract bij Anderlecht, toch hoopt de 36-jarige ex-Gouden Schoen op een verlengd verblijf in het Lotto Park. De gesprekken tussen speler en club lopen, maar een concreet voorstel is er nog niet. Ondertussen horen we in zijn entourage dat er aan interesse geen gebrek is. “Er heeft zich onder andere een topclub uit België gemeld.” Een situatieschets.

3 november