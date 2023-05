LIVE GENK-UNION (18u30). Geraerts: “Interesse van andere clubs? Kan, maar is voor na het seizoen” - Vrancken: “Niet meer denken, gewoon doen nu”

Het fenomeen doet het weer: Gift Orban schenkt AA Gent met hattrick belangrij­ke zege tegen tienkoppig Cercle

Three points go to... AA Gent. Met dank aan Gift Orban, het fenomeen. De Nigeriaan scoorde een hattrick in zestien minuten tegen een tienkoppig Cercle Brugge. De Buffalo’s staan zo met anderhalf been in Europa. “Hoe moeilijk het zal zijn om Gift te houden? Daar gaan we het niet over hebben.”