LIVE. Genk op weg naar driepunter na doelpunten Bongonda en Onuachu

Rode Duivels Onze huisana­list Marc Degryse: “Tielemans mogen we toch uitroepen tot de meest waardevol­le speler van dit laatste interland­luik”

19 november De Rode Duivels plaatsten zich gisteravond voor de Final Four. “Een duidelijke stap vooruit tegenover twee jaar geleden in de Nations League met die anticlimax tegen Zwitserland”, aldus onze huisanalist Marc Degryse, die de loftrompet afstak over Youri Tielemans, Romelu Lukaku en “de mannen waar we altijd op kunnen rekenen”.