LIVE. Genk op voorsprong! Invaller Toma vloert Horvath na actie Preciado

Club Brugge Club-fans gooien bier en blikjes naar VTM-journalist tijdens li­ve-interven­tie

19:44 Een live-interventie in het VTM Nieuws in het heetst van de strijd, ‘t is niet altijd evident. Journalist Klaas Danneel waagde het er toch op in Brugge en kreeg bier en blikjes naar zich toe gegooid door enkele Club-fans.