LIVE. GENK-OHL. Joseph, wat doe je nu? Paintsil houdt 2-1 van ploegmaat Heynen op doellijn tegen

Rust als wondermid­del: hoe onze Europees spelende clubs de break willen gebruiken om straks sterk(er) te staan

Oef, interlandpauze! Zo redeneren toch Union, AA Gent en Anderlecht als enige drie Belgische clubs die nog in Europa actief zijn en na afmattende weken opnieuw een extra zwaar programma in april wacht. Hoe vullen ze de break in om zich op te laden en komen ze sterker terug? En wat met al hun internationals?