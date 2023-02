LIVE. Genk neemt het op tegen staartploeg Oostende

Speelt hij nu een minder seizoen of niet? Statistie­ken spreken in het voordeel van Vanaken: “Misschien zijn jullie wat te streng voor Hans”

Hans Vanaken (30) lijkt bezig aan een minder seizoen in de Jupiler Pro League. Perceptie is realiteit - of toch niet? Want de statistieken tonen een ander beeld. Een inschatting, met de stem van een man die de dubbele Gouden Schoen van Club Brugge goed kent: Ivan Leko. “Hans stevent weer af op een ‘double-double’ in doelpunten en assists. Waarom zou het dan minder draaien?”