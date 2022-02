LIVE. Genk klimt op voorsprong tegen Zulte Waregem na owngoal van Govea

Voetbal 1A Rob Schoofs (KVM) na zege tegen Beerschot: “Iedereen groeit weer naar zijn beste vorm”

KV Mechelen heeft Beerschot nog wat meer richting 1B geduwd. Na een halfuur en drie Mechelse goals leek de match gespeeld, maar een rode kaart van Nikola Storm gooide nog bijna roet in het eten. “Het is wrang dat we de match op die manier afsloten”, reageert Rob Schoofs.

19:32