LIVE. Genk is de betere ploeg tegen Standard, maar het blijft voorlopig wachten op doelpunten

Anderlecht Amir Murillo, de man die zijn naasten op lijf en leden liet tatoeëren: “Ik bescherm mijn familie zoals een wolf”

“In de eerste plaats ben ik profvoetballer voor mijn familie.” ‘La familia es todo’ bij Amir Murillo (26). Begin over zijn naasten en de bijhorende tattoos, en de Panamees bloeit helemaal open. Murillo over heldin oma, liefde voor dansen en opgroeien in armoede. “Soms zat mama een jaar zonder job. Mijn oudere broer moest in die periodes bijklussen, zodat we konden blijven rondkomen.” Volg hier Zulte Waregem - Anderlecht, met Murillo in de basis, live.

12 februari