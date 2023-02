LIVE GENK-ANTWERP. Trésor is fit, nog geen eerste basisplek voor Arokodare - Janssen en Kerk samen aan aftrap bij Great Old

“Ik ben één van de beste spelers. Ik zou dus ook één van de beste salarissen moeten hebben”: Marc Degryse praat met Teddy Teuma

“Ik zei tegen het Union-bestuur: ‘Geef me de aanvoerdersband en we worden kampioen’.” Marc Degryse meets Teddy Teuma (29), ‘meneur de jeu’ van Union Saint-Gilloise. “Volgens mij zijn ze blind in Frankrijk.”

10 februari