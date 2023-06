LIVE GENK-ANTWERP. Nu dan voor de Great Old? Of kroont Genk zich alsnog tot kampioen?

Herkansing voor Antwerp. Als het wint in Genk, pakken ze na de beker ook de titel. Het heeft na de ontgoocheling van vorig weekend dus nog steeds alles in eigen handen. Bij een gelijkspel, moet het bang kijken wat er in Union gebeurt. Maar ook Genk kan nog kampioen worden als het wint van Antwerp én Union niet wint tegen Club Brugge. Spanning alom. Volg de match hieronder!