LIVE GENK-ANTWERP. NIET TE GELOVEN! Alderweireld schenkt Antwerp alsnog titel met waanzinnige knal

Dante Vanzeir moedigt vanuit VS ex-ploegmaats Union aan voor cruciale titelmatch: “Ik hoop dat beloning volgt voor fantasti­sche jaren in 1A”

Dante Vanzeir speelt deze nacht met New York Red Bulls in Seattle, maar ook uit het verre VS moedigt hij zijn ex-ploegmaats van Union in de cruciale titelmatch op Antwerp aan: “Ik steun Union 100% vanuit Amerika. Snel scoren en dan tegenprikken op de counter zou ideale scenario zijn.”