LIVE GENK-ANDERLECHT. Vandevoordt en paal voorkomen openingsgoal Murillo

Anderlecht Onze Anderlecht-wat­cher ontleedt het plan van coach Riemer: “Verwacht maar wat Deens dynamiet”

De opdracht is zwaar en de uitdaging groot. En dat met een T1 die voor het eerst zelf vol in de schijnwerpers staat. Toch voelt Brian Riemer zich klaar om Anderlecht uit het slop te trekken. Onze Anderlecht-watcher ziet dat de eerste signalen positief zijn, maar weet dat zal moeten blijken of de groep fysiek klaar is om Riemers theorie in praktijk om te zetten. “Refaelov, Trebel, Verschaeren... Hun hartslagmeter gaat wellicht in overdrive.” Het plan van aanpak van de nieuwe coach ontleed.

8 december