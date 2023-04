LIVE GENK-ANDERLECHT. Op slag van rust klimt Genk weer op voorsprong: Aziz jaagt rebound tegen de touwen

De topper van de speeldag wordt vanmiddag gespeeld in de Cegeka Arena. Leider Racing Genk ontvangt Anderlecht voor wat een cruciaal duel richting play-offs kan worden. Bij verlies kan Genk straks zijn koppositie kwijtspelen, voor paars-wit is puntengewin een must in de strijd om play-off 2. Volg de clash op de voet in onze liveblog.