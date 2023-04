LIVE GENK-ANDERLECHT. Doelpuntenkermis zet zich voort: Dreyer maakt er 4-2 van

Frank Boeckx na plots vertrek bij Anderlecht: “Als je vrouw een babysit moet vragen om eens te gaan joggen, moet er iets veranderen”

Terwijl Anderlecht zondagmiddag tegen Westerlo bikkelt voor een plek in play-off 2, opent er zich een nieuwe wereld voor Frank Boeckx (36). Een gesprek met de man die het professionele voetbal vaarwel zegt om dichter bij zijn gezin te zijn. “Ik was de leuke papa die net op tijd thuis was om de kindjes in te stoppen, maar ik deed niets van het werk. Om 6u was ik alweer weg. Dan zeg je ‘s nachts ook niet: ‘Schatje, ik doe het wel eens.’”