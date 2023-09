LIVE GENK-ANDERLECHT (18u30). Kan paars-wit zijn leidersplaats verstevigen?

KIJK. Schouder uit de kom bij Toby Alderwei­reld: Ant­werp-kapitein mist mogelijk start Champions Lea­gue-campagne

Bij een schijnbaar onschuldig luchtduel ging het fout voor Toby Alderweireld (34) in Athene. De centrale verdediger van Antwerp kwam slecht neer en bezeerde daarbij zijn schouder. Zo fel zelfs dat de aanvoerder van de ‘Great Old’ 25 minuten voor tijd de strijd moest staken en direct naar het ziekenhuis werd gebracht voor verder onderzoek. Daar werd een schouderluxatie - schouder uit de kom - vastgesteld. De verwachting is dat hij drie tot vier weken out zal zijn áls er in de komende dagen geen bijkomende schade wordt vastgesteld. Alderweireld mist dus mogelijks/wellicht de start van de Champions League-campagne, die voorzien is op dinsdag 19 en woensdag 20 september.