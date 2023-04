LIVE GENK-ANDERLECHT (13u30). Bezoekers doen het zonder Murillo, Sardella speelt op rechts

“Voetbal is enkel maar leuk als je wint. Lukt dat niet, dan is er alleen teleurstelling”, aldus Wouter Vrancken. De Genk-trainer en zijn ploeg zijn niet aan hun sterkste reeks bezig. De 13 op 30 zorgde ervoor dat de concurrentie is ingelopen, zelfs in die mate dat Genk de koppositie voor het eerst sinds 14 oktober uit handen zou kunnen geven. “Wat we daaraan kunnen doen? Zorgen dat we onze twee resterende matchen winnen”, luidt het simplistische antwoord van Vrancken. “Alleen dan zijn we 100 procent zeker dat we de reguliere competitie als leider afsluiten.”

Op training wordt er nog veel gelachen. Ten onder gaan aan negativisme is wel het laatste wat ze willen doen in Limburg. Nochtans ontbreekt er tegen Anderlecht wel wat volk. Aanvoerder Heynen is geelgeschorst, Cuesta moet versterk geven door een enkelblessure, terwijl Muñoz en Sor – de zesde spits van dit seizoen - zéér twijfelachtig zijn. Tolu zal minstens tot aan de start van de play-offs geblesseerd moeten toekijken. “Het valt nu allemaal een beetje samen. Maar we hebben andere jongens met kwaliteit. Voor zij die lang op hun kans hebben gewacht, is het nu de ideale gelegenheid om zich te tonen. Bovendien is Samatta terug.”

Volledig scherm © Photo News

Ait El Hadj

Denk aan Aziz Ouatarra, die in principe de plaats van Heynen inneemt, of Anouar Ait El Hadj. De prestaties van de Brusselse middenvelder/aanvaller gaan de laatste weken in stijgende lijn en tegen ‘zijn’ Anderlecht zal hij zich willen tonen. “Anouar heeft daar zo lang in de jeugd gevoetbald. Het zal voor hem een speciale wedstrijd worden”, weet Vrancken. “Hij zit er goed in, is zeer betrokken en toont veel energie. Het is een fijne jongen om mee te werken. Hij zal volle bak gaan als hij tussen de lijnen staat.”

Ait El Hadj is een welgekomen versterking voor de leider. Iemand als Mike Trésor is de laatste weken namelijk in mindere doen. “Tegen Standard moesten we in de tweede helft met onze zevende spits van dit seizoen spelen”, legt de Genkse T1 uit. “Dat is niet bevorderlijk voor onze manier van aanvallen en het is voor niemand makkelijk om telkens met verschillende types samen te spelen. Los daarvan heeft iedere speler recht op een mindere periode. Mike heeft hiervoor ook al eens een slechtere match gespeeld, alleen viel dat toen minder op omdat hij een assist gaf of zelf scoorde. Was zijn vrije trap tegen Standard binnen gegaan, dan had niemand er iets van gezegd.”

Volledig scherm © Photo News

Resultaatanalyse

Vrancken wil dus niet meegaan in wat hij “resultaatanalyse” noemt. “Want ons spel is nog altijd goed”, herhaalt hij. “Ik hecht er niet veel waarde aan wat de buitenwereld beweert. Als wij bijvoorbeeld tegen Standard beter omspringen met onze gecreëerde kansen was het 2-2 geweest. Er zijn zeker werkpunten, maar daar adresseerden we onze spelers ook op tijdens die geweldige reeks voor de winterstop. Denk aan details van hoe ingedraaid staan bij bepaalde situaties. Of we niet meer gif moeten tonen? Ik zie niet meer of minder gif dan in het begin van dit seizoen. Geloof me, daar is niets aan veranderd.”

Neen, de leider is overtuigd van zijn speelwijze. Van het ingeslagen pad wordt niet afgeweken. “We gaan zeker niet alles omgooien. Ik zou niet eens weten hoe je betonvoetbal moet spelen”, lacht hij. “We moeten alleen zorgen dat die laatste tien procent weer onze kant opvalt, zoals eerder wel gebeurde.”

Volledig scherm © BELGA

