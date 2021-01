LIVE. Frey brengt met snelle penalty opnieuw spanning in de wedstrijd

Gouden Schoen Romelu Lukaku lacht om gebroken trofee en herhaalt wens te eindigen bij Anderlecht: “En niet als versleten speler”

14 januari Eindelijk. Een trofee voor Romelu Lukaku (27). Beste Belg in het Buitenland. En straks ook een Gouden Schoen? Lukaku is alvast niet van gedacht veranderd zijn carrière te eindigen in België, bij de club van zijn hart. Anderlecht. En niet wanneer hij oud en versleten is.