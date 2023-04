LIVE EUPEN-ZULTE WAREGEM. Drie assists voor Vormer en hattrick Gano: Zulte duikt de kleedkamer in met 0-4 op het scorebord

KIJK. High five leidt tot knullige Gentse tegengoal: “We ondergaan het gewoon”

1-1 tegen West Ham. Een knappe prestatie van AA Gent in de Conference League. Al had het er nog beter kunnen uitzien mocht er net voor rust geen high five worden uitgedeeld - enkele seconden later hing de bal tegen de netten. Nogal knullig. Vanhaezebrouck: “We stonden te slapen.”