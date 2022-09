LIVE. Eupen maakt via Lambert snel gelijk nadat Adingra met knappe lob Union op 0-1 had gezet

Jupiler Pro League• Union won donderdag in Conference League van Malmö (3-2) • Adingra naast Boniface in de spits bij Union • Stadion: Am Kehrweg • Scheidsrechter: Laforge

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Europese succes tegen Malmö maakt Unioncoach Karel Geraerts niet onbekommerd voor de competitie. Integendeel, na vorige zeges tegen Rangers en Union Berlijn verloor Union het weekend erna. Dat moet nu anders: “Ik wil zondag een resultaat zien in Eupen.”

Geraerts is beducht voor decompressie. Niet abnormaal, want Union moest Europees tegen Malmö diep gaan om twee keer een achterstand op te halen: “De spelers hebben veel energie verbruikt, maar ik hoop dat ze positieve energie getankt hebben door de zege en dat de fysieke vermoeidheid compenseert. Voor Eupen vraag ik nog eens alles te geven. Dat zal niet simpel zijn, maar als iedereen zich honderd procent focust en oplaadt kunnen we een goed resultaat halen. Dat wil ik zien. De grootste uitdaging is om ook klaar te zijn voor elke wedstrijd in de competitie. Want als we volgend seizoen zo een leuke momenten als tegen Malmö willen beleven, moeten we in de België meestrijden voor de Europese plaatsen.”

Union snakt wel naar de interlandbreak, zegt Geraerts. Niet in het minst voor de geblesseerde Nieuwkoop, terwijl Vanzeir met last aan de dij tegen Malmö uit voorzorg op de bank bleef. De kans is reëel dat Union met Vanzeir ook geen risico zal willen nemen om hem zondag in Eupen op te stellen. “Dante zal een test doen in het hospitaal om te zien wat er scheelt”, zegt Geraerts. “En Nieuwkoop is ongeveer twee à drie weken out met een spierblessure. Zeker hij kan profiteren van de interlandbreak om te herstellen.” Een vraagteken stond ook nog achter de beschikbaarheid van Dennis Eckert Ayensa. De Duitse spits begon aan de aftrap tegen Malmö, maar moest zich in de tweede helft trekkebenend laten vervangen.

Union plant in die interlandbreak ook een vriendschappelijke wedstrijd om de spelers die minder minuten kregen matchritme te laten opdoen.

Quote Dante Vanzeir had last aan de dij. Hij zal een test in het ziekenhuis doen om te zien wat er scheelt Unioncoach Karel Geraerts

Tot slot deed Geraerts nog zijn zeg over de selectie van de Rode Duivels. De eerder al eens opgeroepen Siebe Van der Heyden en Dante Vanzeir behoorden niet tot de kern, terwijl Jason Denayer wel het vertrouwen van de bondscoach behield - ook al zit de verdediger momenteel zonder club. Of Van der Heyden dan niet teleurgesteld is? “Het is een opvallende keuze van de bondscoach”, zegt Geraerts. “Martinez zal ongetwijfeld zijn redenen hebben. Ik heb niet gevraagd aan Siebe of hij ontgoocheld is, maar ergens diep vanbinnen zal hij dat wellicht zijn. Het is goed dat hij zich volledig focust op Union. Mochten de Rode Duivels erbij gekomen zijn, zou dat geweldig zijn. Maar is dat niet zo, dan moet hij keihard werken en maken dat hij er de volgende keer wel bij is.” (BF)

Volledig scherm © Photo News